بيريز يتواصل مع زيدان من اجل عودة الاخير لتدريب ريال مدريد

2019/03/07 | 03:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مدريد-عراق برس-7 آذار / مارس:قالت وسائل الإعلام الإسبانية منذ قليل، أن الاجتماع الذي عقدته إدارة ريال مدريد عصر اليوم الأربعاء، أسفر عن قرارات مفاجأة ومصيريه تخص مستقبل المدير الفني للنادي الملكي.

وذكر برنامج “JUGONES” الإسباني، أن إدارة ريال مدريد ناقشت اليوم إمكانية عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب الفريق مرة أخرى مع بداية الموسم القادم.

وتابع البرنامج التلفزيوني الشهير، أن السيد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد وافق على فكرة عودة زيدان مرة أخرى وقام بالفعل بالتواصل معه خلال الساعات القليلة.

وأفادت هذه المعلومات، أن زيدان الآن أصبح المرشح الأول لتدريب ريال مديد الموسم القادم خلفاً للأرجنتيني سانتياغو سولاري، ويأتي بعده البرتغالي جوزيه مورينيو كمرشح ثان.

وتلقى فريق ريال مدريد الإسباني أمس هزيمة قاسية ومهينة وتاريخية على يد آياكس أمستردام الهولندي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف يوم أمس في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياغو بيرنابيو وخرج النادي الملكي على أثرها من الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.انتهى(1)

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