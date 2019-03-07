بالوثيقة.. الإفراج عن آخر رئيس وزراء في عهد القذافي

2019/03/07 | 03:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

AFP

أصدر وزير العدل في الحكومة الليبية المؤقتة محمود الفيتوري، قرارا بإخلاء سبيل البغدادي المحمودي، آخر أمين شعبية عامة "رئيس وزراء" في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي.

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وكتب الفيتوري في قرار الإفراج، الذي نشر على الصفحة الرسمية لوزارة العدل على "فيسبوك": "يُفرج عن النزيل البغدادي علي أحمد المحمودي الموجود في مؤسسة الإصلاح والتأهيل لأسباب صحية، ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه".المصدر: وكالات

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