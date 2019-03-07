2019/03/07 | 03:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قرّر الحزب الديموقراطي الأربعاء منع “فوكس نيوز” من تنظيم أي مناظرة في إطار انتخاباته التمهيدية وذلك بعد تقرير نشرته مجلة نيويوركر وظهرت فيه الشبكة الإخبارية المحافظة أشبه بماكينة “دعائية” تعمل على مدار الساعة لمصلحة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.وقال زعيم الحزب توم بيريز في تغريدة على تويتر “ببساطة، لكي أكون واضحاً، فإنّ فوكس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الديموقراطيون يحرمون فوكس نيوز من تنظيم مناظرات لانتخاباتهم التمهيدية NAS | موقع ناس الرسمي.

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