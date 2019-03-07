ليبيا: قوة عسكرية تابعة لقيادة الجيش الليبي تستعد لتنفيذ مهام جديدة

2019/03/07 | 03:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر عسكري ليبي في مدينة بنغازي شرقي البلاد اليوم الخميس أن القيادة العامة للجيش الليبي تقوم بتجهيز قوة عسكرية كبيرة للقيام بمهمة جديدة بعد الانتهاء من تطهير الجنوب الليبي بالكامل.

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