بومبيو يتصل هاتفيا بمسعود البارزاني: علاقات أفضل بين أربيل وبغداد

2019/03/07 | 03:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتصل وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو برئيس حكومة إقليم كردستان السابق والرئيس الحالي للحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني وعبر له عن تقديره لالتزامه بتحسين العلاقة بين أربيل وبغداد.

وشدد بومبيو لبارزاني على أهمية تشكيل حكومة في الإقليم تلبي تطلعات الشعب.

وأشار بومبيو إلى استمرار تهديد داعش وأعاد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالعمل مع العراق بناء على دعوة الحكومة العراقية لضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم.





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