2019/03/07 | 04:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء إن البحرية الإسرائيلية قد تتخذ إجراء ضد تهريب إيران للنفط، داعيا القوى العالمية لإحباط أي محاولة من طهران لتفادي العقوبات الأميركية.وأبلغ نتنياهو ضباط البحرية بأن إيران لا تزال تتبع إجراءات سرية لشحن الوقود مثلما كانت تفعل قبل إبرامها الاتفاق النووي في عام 2015.وخفف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نتنياهو يهدد بالتدخل عسكرياً لمنع تهريب إيران للنفط NAS | موقع ناس الرسمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتنياهو يهدد بالتدخل عسكرياً لمنع تهريب إيران للنفط) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتنياهو يهدد بالتدخل عسكرياً لمنع تهريب إيران للنفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).