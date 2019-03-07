أرباح عملاق الألومنيوم الروسي

2019/03/07 | 04:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عملاق الألومنيوم الروسي "روسال"، اليوم الخميس، أن صافي ربحها بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ارتفع خلال عام 2018 بنسبة 39 بالمائة وبلغت 1.698 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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