السيطرة على حقول النفط تقلب موازين القوى في الصراع الليبي

2019/03/07 | 05:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزامنا مع تواصل عدم اتضاح الرؤية بشأن المستقبل السياسي في ليبيا رغم إعلان رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج عن اتفاقه مبدئيا

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