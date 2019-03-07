ميليشيا النجباء على قائمة الإرهاب الأميركية في إطار جهود قطع الأذرع الإيرانية

2019/03/07 | 05:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصنيف الميليشيات الشيعية على لوائح الإرهاب واستهداف قادتها بالعقوبات، وجه من وجوه الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمحاصرة نفوذ إيران وتدخلاتها في

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