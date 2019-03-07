2019/03/07 | 05:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قالت شركة نتفليكس‭ ‬الأربعاء إنها ستعرض رواية ”مئة عام من العزلة“ للكاتب الكولومبي جابرييل جارسيا ماركيز للمرة الأولى في مسلسل باللغة الإسبانية.وسيكون ابنا ماركيز منتجين منفذين للمسلسل الذي سيجري تصويره في كولومبيا مسقط رأس الكاتب الراحل.وقالا في بيان إن الروائي الحائز على جائزة نوبل، الذي توفي عام 2104، عارض لسنوات بيع حقوق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نتفليكس تعرض “مئة عام من العزلة” في مسلسل باللغة الإسبانية NAS | موقع ناس الرسمي.

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