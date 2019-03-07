2019/03/07 | 05:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إنه ليس بوسع تركيا أن تقبل تسليم السيطرة على منطقة آمنة مزمعة في شمال سوريا إلى أي جهة أخرى.وأضاف أردوغان في مقابلة بثتها (قناة 24) إنه إذا لم تستطع الولايات المتحدة استعادة الأسلحة التي قدمتها لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا فعليها تسليمها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أردوغان: تركيا ينبغي أن تسيطر على المنطقة الآمنة بشمال سوريا NAS | موقع ناس الرسمي.

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