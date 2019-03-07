2019/03/07 | 05:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع الروسية: طائرة "سو 27" تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق بحر البلطيق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع الروسية: مقاتلة "سو 27" تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق بحر البلطيق) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع الروسية: مقاتلة "سو 27" تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق بحر البلطيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).