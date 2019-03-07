2019/03/07 | 05:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الدفاع الروسية: اكتشاف طائرة استطلاع أمريكية فوق المياه الإقليمية لبحر البلطيق بالقرب من الحدود الروسية

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