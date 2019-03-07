مركز مكافحة الأمراض الليبيي يعلن اكتشاف أول إصابة بمرض الملاريا في العاصمة طرابلس

2019/03/07 | 05:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة الليبية طرابلس اليوم الخميس عن تسجيل أول إصابة بمرض الملاريا في ليبيا، وأن المركز على خلفية ذلك عقد اجتماعا طارئا.

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