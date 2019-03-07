الباكر: سماوات مفتوحة بالكامل بين قطر والاتحاد الأوروبي 2024

2019/03/07 | 05:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية اليوم الأربعاء أن عدد الرحلات المسموح بها بين الاتحاد الأوروبي وقطر سيزيد تدريجيا إثر

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