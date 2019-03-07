تحت راية محاربة الفساد.. مناكفات بين تيار المستقبل وحزب الله

2019/03/07 | 05:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن “عملية مكافحة الفساد مستمرة بقوة ولن يوقفها شيء”، وإن “اللحظة مواتية اليوم للانطلاقة الفعلية للمعركة” في

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