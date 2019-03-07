بومبيو يحث أكراد العراق لتشكيل حكومة إقليمية بأسرع وقت ممكن

2019/03/07 | 06:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو باتصال هاتفي زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني إلى تشكيل حكومة إقليم كردستان بأسرع وقت.

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