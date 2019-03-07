2019/03/07 | 06:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أعلنت السناتورة الأميركية مارتا ماسكالي الأربعاء أنّ أحد رؤسائها في سلاح الجوّ اغتصبها حين كانت عسكريّة، مشيرةً إلى أنّها لم تبلّغ عنه يومها لأنّها لم تكن تثق بالنظام.وأدلت السناتورة الجمهورية عن ولاية أريزونا (جنوب غرب) بشهادتها المؤثّرة هذه خلال جلسة عقدتها لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ للاستماع إلى ضحايا اعتداءات جنسية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سناتورة أميركية تقول إنّ ضابطاً اغتصبها حين كانت عسكرية NAS | موقع ناس الرسمي.

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