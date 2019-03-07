قوات ليبية تستعد للالتحاق بقوة عسكرية متجهة للجنوب الغربي وغرب البلاد

2019/03/07 | 06:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية المنذر الخرطوش اليوم الخميس 7 مارس/آذار، أن قوة من الكتيبة 165 مشاة تستعد للالتحاق بالقوات العسكرية المتجهة للجنوب الغربي والغرب الليبي.

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