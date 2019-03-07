2019/03/07 | 06:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HgXdU5UEg4I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سياسي الابعاد - المرأة .. وجود اجتماعي وغياب سياسي 2019/3/6) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سياسي الابعاد - المرأة .. وجود اجتماعي وغياب سياسي 2019/3/6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).