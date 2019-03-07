2019/03/07 | 06:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس كشف إحصاء أوروبي، الأربعاء، أن دول الاتحاد منحت جنسياتها لـ825 ألف شخص خلال عام 2017.ووفقًا لبيانات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي، أن 83% ممن حصلوا على جنسيات دول الاتحاد هم من خارجه.ومثّل المنحدرون من المغرب وألبانيا والهند وتركيا وباكستان، إضافة إلى رومانيا وبولندا العضوين في الاتحاد؛ نحو 34% من المتجنسين ذلك العام.وتضاعف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 825 ألف شخص حصلوا على جنسيات الاتحاد الأوروبي في 2017 NAS | موقع ناس الرسمي.

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