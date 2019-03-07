الحوثي: نظام السودان يسد عجزا في مقاتليه باليمن والأولى عجز الاقتصاد

2019/03/07 | 07:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، محمد على الحوثي، إن السودان عزز قواته المشاركة ضمن التحالف العربي في اليمن، بمقاتلين بدلا عن الذين خسرهم في المعارك.

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