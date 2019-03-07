الخارجية الامريكية تكشف فحوى الاتصال الهاتفي بين بومبيو وبارزاني

2019/03/07 | 07:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو باتصال هاتفي اجراه مع زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني إلى تشكيل حكومة إقليم كوردستان بأسرع وقت.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو في إحاطة إعلامية للصحفيين، اليوم الخميس، إن "بومبيو شدد على أهمية تشكيل حكومة إقليم كردستان، لكي تلبي تطلعات شعب كوردستان العراق".

وأشار إلى أن بومبيو أكد لبارزاني عزم الولايات المتحدة للعمل مع العراق بدعوة من السلطات لتدمير تنظيم "داعش".

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