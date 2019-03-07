تذمر الناتو على تزويد تركيا بمقاتلات

2019/03/07 | 07:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تستبعد جريدة أمريكية تتخصص في الشؤون الدفاعية إمكانية أن تحجم الولايات المتحدة الأمريكية عن توريد مقاتلات "إف-35" لتركيا.

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