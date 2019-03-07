بعد الهجوم على الحشد الشعبي .. القوات العراقية والبيشمركة تنفذان عملية مشتركة

2019/03/07 | 08:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تستعد القوات العراقية والبيشمركة الى تنفيذ عملية عسكرية مشتركة في منطقة "قرجوغ" قرب قضاء مخمور جنوب شرق الموصل.

يأتي هذا في وقت قتل فيه 6 من مقاتلي الحشد الشعبي فيما اصيب 31 اخرين عندما كانوا يستقلون حافلات نقل في كمين نصبه لهم مسلحون يعتقد انتماؤهم لتنظيم داعش على الطريق قرب "مخمور".

وستستمر العملية المشتركة التي من المقرر ان تنطلق قريبا نحو 48 ساعة، بحسب ما افاده مصدر امني مسؤول.

تستهدف العملية كما قال المصدر "تطهير مرتفعات "قرجوغ"، و"ديبكه"، و"مخمور"، و"كوير" من خلايا، وجيوب للتنظيم المتشدد".

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