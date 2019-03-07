2019/03/07 | 08:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن البحرية الإسرائيلية قد تتخذ إجراء ضد تهريب إيران للنفط، داعيا القوى العالمية لإحباط أي محاولة من طهران لتفادي العقوبات الأميركية.ونقلت وسائل اعلام عربية واميركية, ان “نتنياهو ابلغ ضباط البحرية بأن إيران لا تزال تتبع إجراءات سرية لشحن الوقود مثلما كانت تفعل قبل إبرامها الاتفاق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسرائيل تلوح بضرب سفن ايرانية: طهران “تتحايل” على العقوبات وتهرب النفط عبر البحر NAS | موقع ناس الرسمي.

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