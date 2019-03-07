2019/03/07 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعاتحقق فيلم “Minority Report” للممثل الأميركي توم كروز نجاحا كبيرا منذ إطلاقه عام 2002، لكن ما لم يتخيله ملايين المشاهدين حول العالم، هو إمكانية تطبيق تقنية مشابهة في أرض الواقع، وهو ما حدث في اليابان، بفضل كاميرات مراقبة تضبط السارق قبل أن يقوم بالسرقة.

وقامت شركة يابانية بابتكار تقنية جديدة، يتم وصلها بكاميرات المراقبة في المتاجر، وهي قادرة على مراقبة الناس وكشف السارقين قبل أن ينفذوا جريمتهم.

وتعتمد تقنية الذكاء الاصطناعي على مجموعة من العوامل لتحديد هوية السارق، إذ تقوم بتحليل وجوه الناس بصورة فورية، ومراقبة لغة أجسادهم، وتصرفاتهم، لتحديد ما إذا كان الشخص مثيرا للشك أم لا، حسب ما ذكرت وكالة “بلومبيرغ”.

وبعد جمع البيانات، يمنح البرنامج الأشخاص الموجودين في المكان، “علامة” أو “تقييما”.

وفي حال سجل شخص ما علامة مرتفعة، أي أنه محل شك، فإن البرنامج يرسل تنبيها للعاملين في المتجر، عبر تطبيق ذكي على هواتفهم، للتوجه لذلك الشخص.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

19

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاميرات مراقبة ذكية تكشف اللص قبل السرقة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاميرات مراقبة ذكية تكشف اللص قبل السرقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).