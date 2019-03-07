وزارة التربية تعلق على قطع الإنترنت في الامتحانات الوزارية وتدرج تقنية جديدة

2019/03/07 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تعكف وزارة التربية على عقد اجتماع مع وزارة الاتصالات بشأن قطع خدمة الانترنت خلال فترة الامتحانات الوزارية.وقال معاون مدير التقويم والامتحانات بالوزارة نعمة حربي في تصريح صحفي ان الوزارة “وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات تستعد لعقد اجتماع مع مسؤولي وزارة الاتصالات لابرام عقد مشترك للاتفاق على قطع خدمة الانترنت سنويا خلال فترة الامتحانات الوزارية النهائية”.واردف، ان “أغلب الدول العربية ومن ضمنها تونس والجزائر ومصر وغيرها تعمل على قطع خدمة الانترنت خلال الامتحانات الوزارية من اجل السيطرة على العملية الامتحانية من جانب، اضافة الى عدم تشتيت ذهن الطالب في نشر مرشحات خاطئة من جانب آخر”.واكد حربي ان “هذه الخطوة تهدف الى الحفاظ على الشفافية في سير العملية الامتحانية بالشكل الذي يضمن عدم وجود اي خروقات قد تؤثر في اداء الطلبة للامتحان وعدم اعتماد الانترنت والوسائل التكنولوجية الحديثة في الغش الامتحاني،” مشيرا في السياق ذاته الى ان “قطع الخدمة يجعل الوزارة اكثر سيطرة على العملية الامتحانية وسيرها بالشكل الذي يتلاءم مع مصلحة الطلبة”.وبين في شأن متصل، ان مديريته باشرت أخذ البصمة والصورة الخاصة بالطلبة الذين سيتأهلون للمشاركة بالامتحانات الوزارية النهائية لادخال بياناتهم من اجل اصدار الهويات الوزارية الخاصة بالامتحان، اذ بدأت اللجان المختصة بذلك بالتنسيق مع المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات.وبين معاون مدير التقويم والامتحانات انه تمت تهيئة المستلزمات الخاصة بالامتحانات مبكرا وسيتم اصدار الاوامر الخاصة بالمكلفين بالمراقبة خلال فترة الامتحانات، وكذلك تشكيل لجان مشتركة بالتنسيق مع المفتش العام للاطلاع على تفاصيل الامتحانات ومتابعتها، منوها بأن مديريته ستعتمد الفيديو المصور لمدراء المراكز الامتحانية لهذا العام للاطلاع على عملية فتح الاسئلة وتوزيعها داخل المركز الامتحان”.





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