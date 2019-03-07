خاص | المهندس يبحث في البصرة جهود تقديم الخدمات لسكان المحافظة

2019/03/07 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص

بحث نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، ابو مهدي المهندس، اليوم الخميس، مع الهندسة العسكرية للحشد الشعبي في مكتب البصرة جهود تقديم الخدمات للمواطنين بالتعاون مع الجهات المركزية والمحلية.

وقال اعلام الحشد الشعبي في مكتب البصرة في حديث لـ"الاتجاه برس" ان "نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس عقد، اليوم اجتماعا في مكتب الهندسة العسكرية بمحافظة البصرة، و بحث موضوعات الخدمات الطارئة التي يعتزم الحشد الشعبي تقديمها في عدد من المناطق والأحياء في المحافظة".

واضاف ان "هذه الجهود ستكون بالتعاون مع الجهات المعنية من الحكومة المركزية او الحكومة المحلية".

يذكر ان مكتب الحشد الشعبي في البصرة، اعلن سابقا توقف عمل الجهد الهندسي عن تقديم الخدمات للمواطنين في المحافظة بسبب عدم تعاون حكومة البصرة معهم ولم تزودهم بالوقود او الدعم للازم لاستمرار العمل.

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