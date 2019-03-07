الكناني: الكرد والسنة لايرغبون بطرد “الاميركان” والاغلبية النيابية ستحسم الموقف

2019/03/07 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بين المحلل السياسي حسين الكناني، الخميس، ان الكرد والسنة لايرغبون في الخروج الاميركي من العراق، الا ان البرلمان سيقول كلمته ويصوت بالاغلبية على طرد القوات الاميركية من العراق، موضحاً ان اميركا تسعى للسيطرة على المنطقة الغربية لقطع خط الامداد عن محور المقاومة الممتد من ايران الى لبنان.وقال الكناني في تصريح لـ /المعلومة/، ان […]

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