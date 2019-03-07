لبنان: نطلب العراق 5 ملايين دولار فواتير علاج وإجراء لإنهاء الإحتيال على مرضاه

2019/03/07 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد وزير الصحة اللبناني جميل جبق، أن اتفاقاً استشفائياً مشتركاً سينفذ مع وزارة الصحة العراقية منعاً لتكرار تجاوزات وأعمال "احتيال" طاولت مرضى عراقيين قدموا إلى لبنان لتلقي العلاج، كما حذر المستشفيات الخاصة من رفض استقبال أي مريض محال إليها تحت طائلة إلغاء عقودها مع الوزارة.

والتقى الوزير جبق، أمس الأربعاء، أصحاب ومدراء المستشفيات الخاصة ومدراء المشافي الحكومية في مبنى الوزارة في منطقة بئر حسن في بيروت، وأعلن خلال اللقاء عن مساعي وزارته لاتخاذ خطوات عدة، أبرزها توقيع عقود تعاون مع بعض الدول لا سيما العراق، بعدما كشف له السفير العراقي في لبنان علي عباس العامري، عن تعرض مرضى عراقيين للاحتيال من قبل عدد من المستشفيات في لبنان.كما أكد حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع قطاع الاستشفاء الخاص الذي يشكل شريكًا أساسيًا لا غنى عنه، وتقوية قطاع الاستشفاء العام ودعم المستشفيات الحكومية لما تعانيه من نواقص وخلل كبير.وكشف الوزير جبق أن عدد المرضى العراقيين الذين تلقوا العلاج في المستشفيات اللبنانية بلغ 500 ألف شخص عام 2017، لكن عددهم انخفض العام الماضي إلى نحو 250 ألف شخص.وتابع جبق: "سألت بالأمس السفير العراقي عن السبب، فكان جوابه بأن المرضى العراقيين في لبنان يتعرضون لأعمال نصب، وعرض أمامي فواتير تظهر قبض مبالغ خيالية من هؤلاء المرضى، وعلى سبيل المثال بلغت كلفة عملية استئصال المرارة لأحد المرضى العراقيين 15 ألف دولار أميركي".



وأضاف "تخيلوا أن طبيباً يعمل في مستشفى يقول للمريض العراقي: لا تتدخل بشيء إدفع لي 10 آلاف دولار وأنا أحاسب المستشفى".وتحدث الوزير عن النية لاتخاذ إجراءات لحماية القطاع الاستشفائي من التجاوزات، وقال: "وضعت مشروعاً ومن المفترض أن أنفذه مع وزير الصحة العراقي {علاء الدين العلوان} الذي تواصل معي وطلب اجتماعاً مشتركاً لهذه الغاية، فلدينا مستشفيات متعاقدة مع وزارة الصحة العراقية ولم تتلق حتى اللحظة المستحقات التي تتجاوز قيمتها الخمسة ملايين دولار رغم دقة الفواتير".ومنعاً لتكرار أعمال الاحتيال وارتكاب التجاوزات، قال جبق: "وضعت مشروعاً لفتح حساب مشترك بين وزارتي الصحة العراقية واللبنانية لمعالجة المرضى الذين ترسلهم وزارة الصحة العراقية إلى لبنان، وبذلك يصل المريض إلى لبنان ويختار المستشفى الذي يريده.



وتخضع الفواتير للتدقيق عن طريق وزارة الصحة اللبنانية التي تحول الأموال مباشرة إلى المستشفى".انتهى

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