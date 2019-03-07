ربط ماسنجر فيسبوك بتطبيقين شهيرين

2019/03/07 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} وضع الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، رؤية جديدة "تركز على الخصوصية" لشركة التواصل الاجتماعي.

ويعد زوكربرغ بتحويل فيسبوك من شركة معروفة بالشراهة للمعلومات الشخصية التي يتشاركها مستخدموها إلى أخرى تمنح الناس مزيدا من السبل للتواصل بطريقة خاصة فعلا، فيما تتم حماية أفكارهم وصورهم الخاصة بتشفير لا يمكن حتى لفيسبوك أن تتغلب عليه.أعلن زوكربرغ رؤيته في منشور على مدونة الأربعاء، بعد فترة عصيبة استمرت لعامين وشهدت فيها الشركة عددا من الفضائح المتعلقة بالخصوصية.ويخطط زوكربرغ لربط تطبيق "الماسنجر" على فيسبوك بتطبيقي واتساب وانستغرام ليتسنى للمستخدمين التواصل باستخدام الرسائل من خلال كل التطبيقات.انتهى

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