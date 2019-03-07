الصالحي يتهم منظمة بككا الكردية وخلايا داعش بمهاجمة رتل الحشد الشعبي في مخمور

2019/03/07 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم رئيس الجبهة التركمانية، أرشد الصالحي منظمة بكاكا الكردية وخلايا داعش بمهاجمة رتل للحشد الشعبي يوم امس بين مخمور والقيارة جنوب الموصل .وقال الصالحي في بيان له : إن المنطقة التي هوجم فيها الحشد الشعبي، بكمين سقط خلاله العديد من الشهداء والجرحى ليلة امس ، تنتشر فيها قوات حزب العمال الكردستاني ” “PKK ومجاميع […]

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