2019/03/07 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يظن خبير سويدي أن روسيا تحجم عن كشف جميع مواصفات منظومة صواريخ "إسكندر" العملياتية التكتيكية.

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