طاقم تحكيم ماليزي يقود مباراة الزوراء والوصل الاماراتي

2019/03/07 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت لجنة الحكام بالإتحاد الآسيوي لكرة القدم تُكليف طاقم تحكيم ماليزي لقيادة مباراة فريقي الزوراء والوصل الاماراتي في دوري أبطال آسيا.

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