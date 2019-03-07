لأول مرة في التاريخ.. مهمة فضائية للنساء فقط

2019/03/07 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد وكالة الفضاء الأميركية ناسا في التاسع والعشرين من مارس الجاري أول مهمة فضائية من نوعها في التاريخ.

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