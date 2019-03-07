رحلة القمر”روس كوسموس” تطلب 20 مليار دولار من الحكومة

2019/03/07 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..قال مصدر من قطاع صناعة الصواريخ الفضائية الروسية لوكالة “نوفوستي” الروسية إن الحكومة رفضت دعم مشروع تصميم الصاروخ فائق الثقل الذي طرحته مؤسسة “روس كوسموس”.وأضاف المصدر أنه يتعيّن إدخال تعديلات جوهرية على المشروع الذي وضعته “روس كوسموس”، بينما صرح مصدر آخر بأن فكرة مشروع الصاروخ فائق الثقل قد أعيدت لإضافة […]

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