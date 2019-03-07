ناجية ايزيدية:داعشية المانية كانت اكثر قسوة علينا من الرجال

2019/03/07 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

طالبت فتاة ايزيدية نجت من أسر تنظيم عصابات (داعش) الإرهابية بتحقيق العدالة لما تعرضت له من انتهاكات على يد سجّانيها، ومن بينهم داعشية أجنبية ألمانية الجنسية، “كانت أكثر قسوة” من الرجال.

وفي استعراضها للمأساة التي كابدتها خلال مؤتمر “المرأة والسلام والأمن”، في مجلس النواب الإيطالي، كانت الكلمة الأكثر استخداماً في مداخلتها هي “العدالة”، التي قالت انها “لم يتم تحقيقها بعد” والتي يجب أن تخدم لمنع تكرار “الفظائع” التي ارتكبت ضد الأقلية المنتمية إليها.وقالت لمياء “كنت أعيش في سنجار”، شمال غرب العراق “كنا نعيش حياة بسيطة وهادئة”، لكن “تنظيم (داعش) هاجم بلدتنا في أحد الأيام، حيث قتل مسلحوه رجالنا وأسروا الأطفال وفصلوهم عن أمهاتهم”.الفتاة الايزيدية لمياء حاجي بشار (في سن العشرين)، والتي تشوه وجهها بسبب انفجار لغم، أمضت 20 شهراً في سجون تنظيم (داعش) الارهابي، التي حاولت الهروب منها أربع مرات، وهي الان ناشطة في مجال حقوق المرأة، حازت عام 2016 على جائزة ساخاروف من أجل حرية الفكر.واضافت لمياء التي تسكن في ألمانيا حاليا، “لقد رأينا أشياء فظيعة، فقد استعبدت نساء كثيرات، وكنّ ضحايا للاغتصاب، وكثيرات منهن فقدن أرواحهن في الأسر”. ونددت الفائزة بجائزة ساخاروف بـ”معاناة هؤلاء النساء والأطفال المستمرة منذ 4 سنوات”، حيث “لا يزال هناك 3 آلاف منهم في عبودية (داعش)”. وسألت “يظن الجميع أن التنظيم قد هُزم، لكن أين انتهى الأمر بهؤلاء العبيد الآن؟”، فـ”هناك 60 موقعا استخدم كمقابر جماعية حول المنطقة التي تعيش فيها جماعتنا ولا أحد يفعل أي شيء”.وذكرت الناشطة أن “أسفها الأكبر يكمن في أنه، على الرغم من أن العراق اليوم تم تحريره تماما من (داعش)، وكذلك جزءا كبيراً من سورية”، فـ”لم نر أياً من هؤلاء المقاتلين أمام المحاكم، ولا يزالون يتحركون بحرية”. وأردفت “أحيانا أقول لنفسي: ربما لا توجد عدالة”.وقد جاءت لمياء الى روما تحمل رسالة واضحة جدا، وهي أن “الايزيديين لا يسعون للانتقام من جلّاديهم”، بل “نريد فقط ضمان مثول هؤلاء الأشخاص أمام المحكمة.



نحن لا نطلب شيئاً آخر”، فـ”بدون تحقيقات وقضايا، سيرتكب هؤلاء الأشخاص جرائم أفضع من تلك التي ارتكبوها”، واختتمت بالقول “حيث أن العدالة لم تتحقق بعد وعلينا جميعًا أن نلتزم بتنفيذها”.





اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناجية ايزيدية:داعشية المانية كانت اكثر قسوة علينا من الرجال) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناجية ايزيدية:داعشية المانية كانت اكثر قسوة علينا من الرجال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).