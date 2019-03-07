2019/03/07 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الخميس، حدوث حالة نادرة في الطقس وهي اندفاع منخفض جوي من بحر العرب مرورا بايران ليؤثر على مناطق من مدن شمال ووسط البلاد. وقال عطية، في منشور على صفحته الشخصية في فيسبوك، وتابعه “ناس” اليوم (7 اذار 2019), ان “التوقعات وفي حالة نادرة تشير الى اندفاع منخفض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طقس العراق: حدوث “حالة نادرة”..



وامطار غزيرة في هذه المناطق NAS | موقع ناس الرسمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق: حدوث “حالة نادرة”.. وامطار غزيرة في هذه المناطق) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس العراق: حدوث “حالة نادرة”.. وامطار غزيرة في هذه المناطق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).