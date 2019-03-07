مسيرة حاشدة إلى المجلس الدستوري الجزائري لرفض ترشح بوتفليقة

2019/03/07 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن اتحاد محامي الجزائر عزمه تنظيم مسيرة حاشدة اليوم الخميس، إلى المجلس الدستوري لتقديم رسالة تدعوه لاحترام مقتضيات الدستور خاصة فيما يتعلق بشروط الترشح لانتخابات الرئاسة.

كما طالب الاتحاد السلطات الجزائرية باحترام رغبات الشعب الجزائري الرافض لترشح بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة، ومنذ فبراير الماضي تشهد الجزائر احتجاجات رافضة لترشح بوتفليقة يشارك فيها فئات عديدة من بينها المحامون والطلاب.

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