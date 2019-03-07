تحديد مصدر الإشعاعات الفضائية المميتة

2019/03/07 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكتشف علماء الفلك أحد مصادر الإشعاعات الفضائية التي تصل إلى الأرض وتشكل خطورة على حياة رواد الفضاء.ويفيد موقع “Science Alert” بأن مصدر الإشعاعات الفضائية الخطرة على حياة رواد الفضاء يقع في مركز المجرة “NGC 3079″، التي تبعد عن الأرض مسافة 50 مليون سنة ضوئية.وظهر من نتائج المتابعة باستخدام المرصد […]

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