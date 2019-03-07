2019/03/07 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، الخميس، القاء القبض على متهمين أثنين متهمين بارتكاب عدد من جرائم السطو المسلح في القضاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال متهمين اثنين بارتكاب جرائم سطو مسلح في ذي قار ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال متهمين اثنين بارتكاب جرائم سطو مسلح في ذي قار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).