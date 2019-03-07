بومبيو يدعو أكراد العراق للإسراع بتشكيل حكومة كردستان

2019/03/07 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

AP

Khalid Mohammed

مسعود برزاني صورة أرشيفية

حثّ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني على تشكيل حكومة إقليم كردستان العراق بأسرع وقت.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو، في إحاطة إعلامية للصحفيين، اليوم الخميس، أن" وزير الخارجية (بومبيو) شدد على أهمية تشكيل حكومة إقليم كردستان في أسرع وقت ممكن، تلبية لتطلعات شعب إقليم كردستان العراق".وفي نهاية أكتوبر الماضي، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في إقليم كردستان العراق، فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بنسبة كبيرة من النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية التي أجريت في أواخر سبتمبر الماضي في كردستان العراق.وأشار بالادينو إلى أن بومبيو أكد لبارزاني عزم الولايات المتحدة متابعة العمل مع العراق لتدمير تنظيم "داعش" الإرهابي .يذكر أن التوترات بين بغداد وأربيل تفاقمت بعد إجراء سلطات إقليم كردستان العراق استفتاء حول الانفصال يوم 25 سبتمبر من عام 2017، الأمر الذي اعتبرته السلطات العراقية غير دستوري وغير شرعي، على الرغم من تصويت 93% من الأكراد لصالح الانفصال.ودخلت القوات العراقية الاتحادية مدينة كركوك لفرض الأمن فيها، حسبما أعلن رئيس الوزراء العراقي آنذاك حيدر العبادي، وذلك بالتزامن مع انسحاب قوات البيشمركة الكردية منها.المصدر: نوفوستي

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