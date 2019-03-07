2019/03/07 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مراسل «الغد» باستشهاد طفل فلسطيني متأثراً بالجراح التي أصيب بها خلال مواجهات مع قوات الاحتلال مساء أمس الأربعاء شرق قطاع غزة.

وأضاف المراسل أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية جنوب القطاع دون أنباء عن خسائر بشرية.

وقال أشرف القدرة، المتحدّث باسم الوزارة، إن الطفل سيف الدين عماد ناصر أبو زيد (15 عاماً) توفي متأثّراً بجروحه التي أصيب بها شرق غزة قبل ساعات قليلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بجراحه خلال مواجهات مع الاحتلال شرق غزة) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بجراحه خلال مواجهات مع الاحتلال شرق غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).