القبض على احد تُجار المخدرات الملقب بـ ابو العباس في ذي قار

2019/03/07 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ذي قار، الخميس، اعتقال احد المتهمين بتجارة المخدرات في محافظة ذي قار.

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