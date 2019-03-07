ارتفاع أسعار النفط مع استمرار جهود خفض المعروض

2019/03/07 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس مع استمرار جهود منظمة أوبك وحلفائها لخفض الإنتاج، والعقوبات الأمريكية ضد بعض دول المنظمة.





ولاتزال منظمة أوبك وروسيا مستمرين في عملية خفض الإنتاج وذلك بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، كما أن العقوبات الأمريكية المطبقة ضد بعض دول المنظمة (إيران وفنزويلا) تؤثر على وفرة المعروض.





وكان وزير الطاقة الروسي أعلن في الأسبوع الجاري أن موسكو تعتزم تسريع وتيرة خفض إنتاجها من النفط بنهاية شهر مارس الجاري وذلك بحوالي 228 ألف برميل يومياً مقارنةً بمستويات أكتوبر

وبحلول الساعة 6:05 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 0.3% إلى 66.18 دولار للبرميل.





كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.1% عند 56.29 دولار للبرميل.





وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أعلنت أمس زيادة المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في 1 مارس الجاري بمقدار 7.1 مليون برميل إلى 452.9 مليون برميل.





كما أظهرت البيانات زيادة الواردات الأمريكية من الخام من أدنى مستوى في 23 عام خلال الأسبوع الماضي وذلك بمقدار 1.084 مليون برميل يومياً إلى 7.001 مليون برميل يومياً.





وعلى الجانب الآخر استقر الإنتاج الأمريكي عند أعلى مستوى على الإطلاق في نفس الفترة وذلك عند مستوى 12.100 مليون برميل يومياً.





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