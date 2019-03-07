2019/03/07 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / المنافذ الحدودية: إحالة مسافر ة أيرانية وعجلتين للقضاء في زرباطية وطريبيل

07/03/2019 09:27:00 AM |

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واع / بغداد / ل .



هـ

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن مجمل نشاط كوادرها في منافذ ( طريبيل ، زرباطية ، الشلامجة ، مطار البصرة الدولي).

وذكر بيان للهيأة تلقت (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع) نسخة منه حيث تم ضبط عجلتين (جيب شيروكي/هونداي اكسنت) لوجود شك في المعاملة الكمركية في منفذ طريبيل الحدودي.

حيث تمكنت شعبة البحث والتحري في هياتنا من ضبط العجلتين خارج الحرم الكمركي بعد تدقيق المعاملة الكمركية تبين عدم صحة التقرير الطبي لمستوردي العجلتين بعد مخاطبة دائرة صحة الانبار.

واضاف في منفذ زرباطية تم ضبط مسافرة أيرانية بحوزتها مادة مخدرة نوع ترياك تزن ٣١ غم، وفي السياق ذاته تم أحالة عجلة لمخفر زرباطية محملة بمواد مختلفة "كيبل كهرباء ضغط عالي بوزن 4 طن مع مبردات هواء وصمغ لاصق وافرشة مختلفة " وذلك لعدم وجود شهادة منشأ وأجازة استيراد.

وتابع في منفذ الشلامجة تم إلقاء القبض على أحد المسافرين الايرانيين بحوزتهِ مادة مخدرة "هروين تقدر 16 غرام " يروم الدخول إلى الأراضي العراقية.



كما تم ضبط حقيبة ادوية "أعشاب طبية" في مطار البصرة الدولي بحوزة مسافر صيني قادم الى مطار البصرة على متن الخطوط الجوية القطرية ، لافتا الى انه تم احالة جميع المخالفات للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانوينة بحقها.

ت / ل .



هـ

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