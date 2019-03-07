الحشد الشعبي يقع في كمين قرب مخمور والضحايا بالعشرات

2019/03/07 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعلى حسابه في تويتر، وصف السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز الهجوم "بأنه كمين جبان" استهدف "الحشد التركماني" في اطراف مخمور.

وقالت خلية الإعلام الأمني إن القوات العسكرية وبدعم من طيران الجيش بدأت بحملة لتعقب المهاجمين.



ولم ترد بعد أي تفاصيل اخرى.

وسبق أن نفذت القوات العراقية والبيشمركة حملات عسكرية ضد فلول داعش في المنطقة المترامية الاطراف غير أن التنظيم لا يزال نشطاً.

وأعلن العراق في اواخر عام 2017 هزيمة داعش، ورغم ذلك لا يزال التنظيم يشن هجمات متفرقة في العديد من مناطق البلاد بما فيها تلك التي اُنتزعت من المتطرفين.

وقبل ايام قليلة، انفجرت سيارة ملغومة في حي المجموعة الثقافية وسط الموصل مما اسفر عن مقتل مدني وإصابة 13 آخرين بجروح.

وقال رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في بيان "نجدد دعوتنا للحذر من عودة نشاط العصابات الارهابية والجيوب والخلايا النائمة".

ووقع هجوم بعد يوم من اجتماع موسع عقده القادة العسكريون والامنيون في الموصل لبحث الخروق في اعقاب التفجير الأخير في المدينة.





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