بالتفاصيل حزب الدعوة ينشر انجازاته خلال 15 سنة ( ازدهار واعمار والمواطن العراقي في احسن حالاته )

2019/03/07 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية أعلن اليوم حزب الدعوة الإسلامية، 18 نقطة من أبرز إنجازاته خلال مشاركته في الحكومات العراقية منذ 2005 إلى 2018.وذكر المكتب الإعلامي للقيادي في الحزب، وليد الحلي، في بيان ت تابعته اليوم الثامن ، أن حزب الدعوة الإسلامية انجز في 13 عاما التي شارك في حكوماتها الوطنية من قيادي الحزب (2005-2018) …

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