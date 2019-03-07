120 عاما على ابتكار الأسبرين

2019/03/07 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..قبل 120 سنة، وفي يوم 6 مارس 1899، حصل عالم الكيمياء الألماني، فيليكس هوفمان، على براءة اختراع عن ابتكاره دواء لتخفيض درجة حرارة الجسم، هو الأسبرين.ويعود التأثير العلاجي لدواء الأسبرين في الواقع إلى حمض الساليسيليك الذي حصل عليه العالم الألماني من نبات المروج “Filipendula”.وهذا الحمض موجود أيضا في قشرة […]

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